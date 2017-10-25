В Черноморске воры на авто протаранили ювелирный магазин и похитили украшения на 2 миллиона гривень

В городе Черноморск Одесской области в ночь на 25 октября злоумышленники похитили из супермаркета, в котором находится ювелирный отдел, золотых украшений стоимостью 2 млн грн. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, примерно в 3.30 на улице Ленина неизвестные разбили витрину супермаркета «Таврии-В» и вынесли из ювелирного отдела сейф, в котором находились золотые украшения. Положив похищенное в автомобиль, неизвестные скрылись на нем с места происшествия.

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В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой лиц). Проводятся оперативно-следственные действия.

Как сообщил УНИАН представитель регионального главка полиции, по предварительным данным, злоумышленников было пятеро. Они были в одежде темных тонов и в масках. Отмечается, что злоумышленники подъехали к супермаркету на автомобиле, и, надавив бампером на стеклянную дверь магазина, повредили ее, что позволило проникнуть внутрь. По предварительным данным, стоимость похищенного превышает 2 млн грн.