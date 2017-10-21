Похитительнице ребенка в Киеве грозит 12 лет лишения свободы - полиция

Женщине, которая вчера в столице похитила ребенка, грозит наказание в виде 12 лет заключения. Об этом начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина».

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"Роль мужчины, который также был задействован в похищении ребенка, также, кстати, 1997 года рождения, еще не определена следствием. То ли они совместно похищали ребенка, то ли он был поставлен перед фактом, будет выявлено в дальнейшем", - сказал Крищенко.

Он сообщил, что ребенок провел ночь в вагончике в довольно плохих условиях в Вышгороде, где именно проживают похитители. Сейчас ребенка уже передали родителям.

По словам Крищенко, задержанная женщина сообщила, что они вместе с мужем потеряли ребенка и выбросили его на свалку. При этом он добавил, что полицейские будут устанавливать, истинное ли это утверждение.

"Женщина путается в показаниях, но наша версия, что она таким образом, учитывая, что у нее также была девочка, хотела скрыть смерть своего ребенка и выдать этого ребенка за своего, но это только версия", - подчеркнул Крищенко. Он сказал, что психическое состояние женщины будет установлено после проведения экспертизы.

Прокуратура Киева готовит сообщение о подозрении двум лицам, которые вчера на Оболони похитили 1,5-месячного ребенка. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Отмечается, что сегодня около 12.30 сотрудники полиции задержали в Киеве двух человек, которые обоснованно подозреваются в похищении 1,5-месячного ребенка. В настоящее время Киевской местной прокуратурой N5 указанным лицам готовится сообщение о подозрении по ч.2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины и ходатайство об избрании меры пресечения. С задержанными проводятся следственные действия.

Кроме того, прокуратурой совместно с полицией принимаются все возможные меры и следственные (розыскные) действия, направленные на установление других лиц, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 октября, в Оболонском районе Киева был похищен младенец, пока отец забирал из детсада старшую дочь.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Оперативники установили, что ребенка похитила женщина, с камер наблюдения было видно, что злоумышленница следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком. Сегодня полицейские задержали женщину.