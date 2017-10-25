В Киеве автомобиль патрульной полиции наехал на пешехода
08:44, 25 октября 2017Происшествия
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Следствие выясняет, находился ли пешеход на пешеходном переходе, а также какой сигнал светофора был при наезде.
Пострадавший был госпитализировали с тяжелыми травмами / Эспрессо
Во вторник вечером, 24 октября, в Голосеевском районе города Киев произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Об этом сообщает "Эспрессо".
В Киеве произошло ДТП при участии патрульных / Эспрессо
Как сообщается, патрульный автомобиль Toyota Prius совершил наезд на пешехода. На данный момент следствие выясняет, находился ли пешеход на пешеходном переходе, а также какой сигнал светофора был при наезде. Отмечается, что пострадавший был госпитализировали с тяжелыми травмами.
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