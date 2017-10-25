В Киеве автомобиль патрульной полиции наехал на пешехода

Во вторник вечером, 24 октября, в Голосеевском районе города Киев произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Об этом сообщает "Эспрессо".

Как сообщается, патрульный автомобиль Toyota Prius совершил наезд на пешехода. На данный момент следствие выясняет, находился ли пешеход на пешеходном переходе, а также какой сигнал светофора был при наезде. Отмечается, что пострадавший был госпитализировали с тяжелыми травмами.

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Как сообщал УНИАН, в Харькове мужчину, который в 2008 году совершил ДТП с шестью погибшими, задержали за рулем нетрезвым и без прав.