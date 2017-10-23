"Я провокатор? Я в аэропорту воевал!": под Радой нардеп Соболев подрался с митингующим (видео)

Под стенами парламента произошла потасовка между нардепом от "Самопомочи" Егором Соболевым и одним из митингующих. Об этом сообщил волонтер "Миротворца" Мирослав Олешко на странице в Facebook.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

"Егор Соболев избил человека, который так же митинговал под Верховной радой. Избивать начал на словах, когда мужчина сказал: "Я провокатор?! Я в аэропорту воевал!", - написал он.

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Он уточнил, что информация о том, в самом ли деле участник митинга воевал в аэропорту, уточняется.

Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады Украины 17 октября началась акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили там палаточный городок.

Ранее в столкновениях под Верховной Радой пострадал полицейский.