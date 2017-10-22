В столкновениях под Верховной Радой пострадал полицейский

Сегодня в результате столкновений возле здания Верховной Рады между правоохранителями и активистами пострадал полицейский. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

"Потерпевшему, у которого травма головы, оказывают медицинскую помощь. Правонарушитель был задержан и его доставят в управление полиции", - говорится в сообщении.

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Отмечено, что сегодня неизвестный пытался пронести палатку на территорию городка митингующих, после чего началась потасовка с полицией. Предварительно, мужчина ударил полицейского по голове, после чего он потерял сознание. Потерпевшим оказался сотрудник Подольского управления полиции. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму.

Мужчину, который напал на правоохранителя, задержали для установления всех обстоятельств.

"Данное событие должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Сейчас проводится проверка для установления личности задержанного и обстоятельств правонарушения, по результатам которой будет дана правовая квалификация события", - подытожили в полиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня под Радой возникла потасовка: полиция не пропускала на митинг машину со звукоаппаратурой. Позднее протестующим разрешили перенести вукоаппаратуру самостоятельно.