Из фондов Львовской галереи искусств пропали более 600 экспонатов

Из фондов Львовской галереи искусств исчез 621 музейный экспонат – скульптуры, старинные книги, картины, ценные монеты и даже мебель. Недостаток был обнаружен во время проведения инвентаризации музейных комплексов, которые входят в галерею. Об этом ZAXID.NET сообщил директор Львовской галереи искусств Тарас Возняк и предоставил детальный перечень всех произведений искусства, которых не досчитались музейщики.

«Когда мы зимой обнаружили исчезновение старинных книг, мы начали детальную инвентаризацию всех музейных фондов. Оказалось, что в целом не хватает 621 произведения искусства разных периодов, начиная с XVI века и заканчивая XX веком. Мне по памяти трудно сказать сколько каких художественных произведений исчезло и как-то разделить их на группы, но я точно знаю, что наибольшего количества экспонатов не досчитались в фондохранилище Олеского замка», – сказал Тарас Возняк.

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По словам Тараса Возняка, наибольшего количества экспонатов не досчитались в фондохранилище музея «Олеский замок», главная хранительница которого Татьяна Сабодаш недавно обратилась с письмом к президенту Петру Порошенко, в котором заявила, что Тарас Возняк ее безосновательно обвиняет в исчезновении монет и в подмене музейных экспонатов.

В свою очередь Тарас Возняк обратился с заявлением в полицию. «Для меня как директора галереи эта инвентаризация и ее результаты важны не столько чтобы кого-то наказывать – это работа правоохранителей. Мне вся эта история прочитала реальную картину того, что делается в галерее и что стоит изменить, чтобы таких ситуаций больше не было. Сейчас мы только количественно оценили, чего не хватает. Далее мы будем работать над выявлением подмен аутентичных экспонатов копиями. То есть мы еще должны обнаружить, нет ли среди предметов, которые есть в наличии, фальшивок», – добавил Тарас Возняк.

Напомним, в январе стало известно, что из фондов Львовской галереи искусств исчезли около сотни старинных книг. После подсчета выяснилось, что похищено более 220 старопечатных книг, среди которых и один из двух экземпляров «Апостола» Ивана Федоровича, датированный 1574 годом. Тогда полиция возбудила уголовное производство по ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), в рамках которого в августе правоохранители провели обыск в доме экс-директора ЛГМ Ларисы Возницької.

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В то же время нынешний директор галереи, как и обещал, продолжил детальную инвентаризацию всех музейных фондов галереи.