В полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen в деле о ДТП в Харькове может измениться

Начальник управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех не исключает, что статус водителя, что проходит как свидетель по делу о резонансном ДТП в Харькове, может быть изменен. На брифинге 21 октября Бех сообщил, что сейчас продолжаются экспертизы, в том числе техническая, по результатам которых можно будет сделать окончательные выводы о степени виновности каждого из участников аварии, как пишет "Радио свобода".

«Это касается также второго водителя в ДТП, который был за рулем «Volkswagen», роль которого в возникновении чрезвычайного происшествия на дороге сейчас также изучается следствием. Я не исключаю, что после получения всех необходимых данных его статус в уголовном процессе будет изменен», – сказал Олег Бех.

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Он добавил, что расследование ДТП в Харькове будет проводиться «максимально прозрачно и объективно». Также начальник областной полиции пообещал проинформировать общественность о его результатах через 10 дней.

18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в Харькове произошла авария. По данным полиции, внедорожник, которым управляла 20-летняя девушка, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, столкнулся с другим автомобилем, которым управлял 49-летний мужчина. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар, где были пешеходы, погибли пять человек, еще шестеро были ранены.

20 октября суд в Харькове избрал для подозреваемой Елены Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 декабря без возможности внесения залога.

По данным досудебного расследования, Зайцева в течение 2016-2017 годов 6 раз привлекалось к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Полиция открыла уголовное производство по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами». Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.