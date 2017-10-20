Перелез через забор и ходил по путям: полиция рассказала о гибели мужчины в метро Киева

Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины на путях в киевском метро на перегоне между станциями «Гидропарк» и «Левобережная».

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Правоохранители столичной подземки выясняют обстоятельства гибели мужчины на путях. ЧП произошло на перегоне между станциями «Гидропарк» и «Левобережная». 33-летний житель Сумской области от полученных травм скончался на месте. Начато досудебное расследование», - говорится в сообщении.

19 октября в 22.48 в дежурную часть управления полиции в метрополитене поступило сообщение о том, что на путях лежит мужчина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и врачи. Прибыв на вызов, врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины.

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Правоохранители с помощью камер видеонаблюдения метрополитена установили, что мужчина перелез через заграждение и ходил по путям. Причины такого поведения полицейские выясняют.

Тело направили на экспертизу для окончательного установления причины смерти.

Следственным отделом управления полиции в метрополитене открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (самоубийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.