Камеры "поймали" момент ДТП в Харькове: опубликована полная картина инцидента (видео)

Опубликовано новое видео с места смертельного ДТП в центре Харькова, на котором можно увидеть полную картину трагического инцидента.

Так, на ролике, опубликованном на YouTube-канале Oboz.TV, есть изображение с двух камер наблюдения.

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На видео показано, как люди стоят на светофоре и ждут разрешающего сигнала для перехода улицы. В этот момент на красный свет их сносит джип.

Ранее в сети появилось новое видео аварии в Харькове, в которой погибли 6 человек. На ролике запечатлен момент, когда внедорожник наехал на людей.

На шокирующей записи видна группа людей, которые стоят на перекрестке и ждут зеленого сигнала светофора. Внезапно в кадр на огромной скорости влетает Lexus, который буквально сносит пешеходов, после чего переворачивается на правый бок. Как видно, у погибших не было никаких шансов увернуться от столкновения.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 октября в центре Харькова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, в результате чего Lexus вылетел на тротуар улицы Сумской и врезался в пешеходов. Шестеро из них погибли.