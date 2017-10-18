В Сумах произошла утечка аммиака, на месте дежурят полицейские в противогазах (видео)

В Сумах на территории одного из предприятий в результате разгерметизации автомобильной цистерны DAF произошла утечка аммиака. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что 18 октября в 13:46 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС в Сумской области поступила информация о том, что в г. Сумы по ул. Скрябина, 56-а, на территории одного из предприятий при сливе-наливе аммиака произошла разгерметизация запорной арматуры автомобильной цистерны DAF.

Там дежурили патрульные в противогазах. Пускали только спецтранспорт, передает ТСН.

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На месте происшествия работали спасатели на 5-х автоцистернах. В 17:05 мероприятия по ликвидации последствий разгерметизации автомобильной цистерны с аммиаком завершены.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщали СМИ, спасатели получили сообщение об опасной утечке газа аммиака на одном из складов. Такая "история" учений в Киеве.