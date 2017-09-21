Опасная утечка аммиака: спасатели провели учения в Киеве (фоторепортаж, видео)
18:33, 21 сентября 2017Общество
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Спасатели провели учения на территории одного из столичных складов.
Спасатели получили сообщение об опасной утечке газа аммиака на одном из складов. Такая "история" учений спасателей. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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В Киеве 29 опасных химических объектов. Обычно их располагали в промышленных зонах и на окраинах. Через застройку столицы резервуары с химическим ядом ныне едва ли не в центре Киева. На складах 10 лет назад произошла утечка аммиака, погибли люди. Поэтому спасатели ежегодно проводят обучение, чтобы ситуация не повторилась.
Опасный утечка аммиака: спасатели провели учения в Киеве
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