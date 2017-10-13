Опубликовано видео жестокого дебоша в Одессе и задержания экс-бойцов "Правого сектора" (видео)
Двое правохранителей обезвредили троих мужчин в камуфляже, присутствовавшие на месте инциента одесситы наносили нарушителям порядка удары.
В Facebook опубликовано видео происшествия 12 октября. Тогда в Одессе правоохранители задержали троих бывших бойцов «Правого сектора» (батальйон "Аратта"), которые парке Шевченко избили женщину и угрожали прохожим пистолетом. Мужчины в состоянии алкогольного опьянения разбили стеклянную витрину спортивного клуба, а также повредили имущество передвижного торгового лотка. У них изъяли два ножа и пистолет.
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На видео запечатлено, как после задержания лежащим мужчинам наносят удары. Автор видео говорит, что "таким людям вы отправляете деньги на поддержку АТО", в то время как один из участников задержания говорит, что "сам два года провел в АТО".
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Как сообщал УНИАН, в июне в Одессе два титулованных спортсмена в состоянии опьянения без причин избили шестерых прохожих.