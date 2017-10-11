В Киеве на Оболони машина насмерть сбила девушку на пешеходном переходе (фото, видео)

В Киеве на Оболони автомобиль Morris Garages сбил насмерть девушку на пешеходном переходе. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в соцсети.

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"Смертельное ДТП на проспекте Оболонском, возле ТРЦ DreamTown. Водитель автомобиля MG говорит, что девушка резко выскочила на пешеходном переходе, и он не успел среагировать", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после столкновения автомобиль остановился в 20 метрах от пешеходного перехода, а девушку на несколько метров отбросило на тротуар, где она сильно ударилась головой.

В результате наезда девушка 1984 года рождения от полученных травм скончалась в карете скорой помощи.