Одесские пограничники обнаружили угнанный в Испании Volkswagen

Пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска «Кучурган» обнаружили автомобиль «Volkswagen Phaeton», который находился в международном розыске. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

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Автомобилем управлял 29-летний гражданин Молдовы, который следовал из соседней страны в Одессу. Во время проверки автомобиля молдавской регистрации, сработала база данных Интерпола.

Правоохранители установили, что автомобиль был похищен в 2010 году на территории Испании.