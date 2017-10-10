Одесские пограничники обнаружили угнанный в Испании Volkswagen
13:08, 10 октября 2017Происшествия
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Автомобилем управлял 29-летний гражданин Молдовы, который следовал из соседней страны в Одессу.
Правоохранители установили, что автомобиль был похищен в 2010 году / скриншот
Пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска «Кучурган» обнаружили автомобиль «Volkswagen Phaeton», который находился в международном розыске. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
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Автомобилем управлял 29-летний гражданин Молдовы, который следовал из соседней страны в Одессу. Во время проверки автомобиля молдавской регистрации, сработала база данных Интерпола.
Правоохранители установили, что автомобиль был похищен в 2010 году на территории Испании.
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