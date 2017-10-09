ФСБ РФ сообщило о задержании на границе человека, который назвался украинским военным

Российские пограничники сообщили о задержании "за нарушение границы" на Луганском направлении, предположительно, "военнослужащего украинской армии".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погрануправление ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям.

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"Пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 9 октября 2017 года за нарушение государственной границы из Украины в Россию на луганском направлении задержано лицо, представившееся военнослужащим Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

"Погрануправление ФСБ РФ устанавливает обстоятельства нарушения границы", - добавляют в ведомстве.

Ранее УНИАН сообщал, что два украинских пограничника Сумского отряда, которые были задержаны неподалеку украинско-российской границы, арестованы судом РФ на два месяца.