Во Львове женщина выжила после падения с седьмого этажа жилого дома

Во Львове 50-летняя женщина осталась жива после падения с балкона седьмого этажа жилой многоэтажки.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции области, 8 октября в больницу скорой помощи Львова с политравмой и переломами обеих ног доставили 50-летнюю жительницу Ивано-Франковской области, которая упала с седьмого этажа жилого дома в Шевченковском районе Львова.

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Установлено, что женщина приехала навестить детей и выпала с балкона седьмого этажа дома, родственники в это время находились в одной из комнат дома. Женщина осталась жива, у нее диагностированы политравма и переломы обеих ног.

Все обстоятельства, которые привели к падению женщины, устанавливаются.