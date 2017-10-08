Правоохранители задержали в Одессе сбежавшего рецидивиста

18:52, 08 октября 2017
Происшествия
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Преступник провел в бегах всего два дня.

Иллюстрация / REUTERS

Правоохранители задержали сбежавшего в Одессе арестанта. Как сообщили УНИАН в Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, арестованного мужчину, сбежавшего 6 октября из противотуберкулезного диспансера, задержали сотрудники патрульной полиции.

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Злоумышленник, проходивший медицинское обследование в диспансере, был задержан накануне, 7 октября, около 22.00.

Как сообщал УНИАН, 6 октября 29-летний арестант сбежал из противотуберкулезного диспансера, куда был доставлен на обследование из Одесского следственного изолятора. По данным СМИ, преступник 1988 года рождения был неоднократно судим за кражи.

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Теги: #Одесса#криминал