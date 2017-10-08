Мужчина, который умер в Киеве во время международного марафона, впервые принимал в нем участие - организаторы забега

Мужчина, который скончался сегодня в Киеве во время международного марафона, впервые принимал в нем участие.

Об этом сообщил генеральный менеджер компании «Run Ukraine», которая является организатором «Киевского международного марафона 2017» (Wizz Air Kyiv City Marathon), Дмитрий Черницкий.

По его словам, умерший мужчина родом из города Тернополя, 1963 года рождения.

«Он бежал дистанцию 10 километров. Это случилось на 5-м километре, то есть, он даже полдистанции не одолел. Он впервые участвовал в таком марафоне», - сказал Черницкий.

Он рассказал, что «мужчине стало плохо, он упал, ему сначала начали оказывать первую помощь окружающие бегуны, потом в течение опервой минуты к нему сразу подъехали медики-волонтеры из мобильной службы «Мед-Хелп» - они оказывали ему помощь, а затем прибыли сотрудники Красного Креста». Но, отметил Черницкий, когда подъехала «скорая помощь», то, к сожалению, мужчина уже умер.

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Известно, что родные умершего ждали его на финише.

«Мы установили контакт с родными, поехали на место происшествия. Его на финише ждали жена, дочь и зять», - добавил генеральный менеджер компании-организатора «Киевского международного марафона 2017».

Как сообщал УНИАН, сегодня во время забега на Киевском международном марафоне 2017 умер мужчина.