В Херсоне неизвестные открыли стрельбу у супермаркета, два человека получили ранения

Вчера в Херсоне неизвестные открыли огонь по автомобилю, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции области на странице в Facebook.

Полицейские рассказали, что вчера, около двух часов дня, получили анонимное сообщение от женщины. Она отметила, что в Северном микрорайоне на улице Вишневая возле супермаркета слышны выстрелы.

Выяснилось, что неизвестные злоумышленники открыли огонь в сторону двух граждан, которые на тот момент сидели в легковой машине. После этого преступники скрылись на автомобиле "Дэу Ланос". Поэтому в городе объявили план "перехват".

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Тем временем пострадавшие были прооперированы, угрозы их жизни нет.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" через ст.15 Уголовного кодекса Украины "Покушение на преступление". Проводятся первоочередные следственные действия", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине неизвестные из гранатомета обстреляли внедорожник.