В Одессе при получении взятки задержали руководство региональной дирекции "Укрпочты"

В Одессе Служба безопасности Украины 4 октября задержала руководителя отдела и начальника региональной дирекции «Укрпочты» при получении крупной взятки.

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Как сообщили УНИАН в пресс-центре Управления СБУ в Одесской области, руководство областной дирекции «Укрпочты» разоблачили сотрудники спецслужбы совместно с военной прокуратурой Одесского гарнизона.

Правоохранители установили, что начальник дирекции совместно со своим подчиненным - руководителем одного из отделов - требовали взятки от коммерческой структуры за передачу в аренду привлекательных объектов в центре Одессы.

«Сотрудники спецслужбы задокументировали, как чиновники оценили в 9,6 тыс. долл. ежемесячную аренду трех объектов недвижимости общей площадью почти 1,5 тыс. кв. метров и земельного участка размером 1,2 тыс. кв. метров. Через год злоумышленники обещали бизнесменам за «отдельную плату» начать процедуру отчуждения в их пользу имущества «Укрпочты», - сообщили в управлении.

Отмечается, что оперативники СБУ 4 октября задержали руководителя отдела в кафе возле офиса «Укрпочты» при получении оплаты за первый месяц аренды. Начальницу дирекции правоохранители задержали в служебном кабинете.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины. Оба должностных лица задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Также спецслужба инициировала проверку всех договоров аренды, заключенных за последнее время руководством одесской дирекции «Укрпочты».

Продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.