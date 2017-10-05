На Житомирщине арестовали киевлянина, который с матерью распространял детское порно через Интернет

На Житомирщине взят под стражу житель столицы, которого вместе с его матерью подозревают в изготовлении и сбыте через Интернет детской порнографии. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Именно прокуратура обеспечивает процессуальное руководство в досудебном расследовании в уголовном производстве по факту изготовления, сбыта и распространения через Интернет-сеть порнографической фотопродукции, организованного частными предпринимателями-киевлянами, матерью и сыном.

Так, вчера постановлением Королевского райсуда Житомира 35-летнему предпринимателю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения денежного залога в размере 185,24 тыс. грн.

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Органы досудебного расследования также внесли на рассмотрение суда ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и его 54-летней сообщнице (матери). Однако, поскольку подозреваемая не явилась на заседание в связи с нахождением на лечении, рассмотрение ходатайства перенесли на 12 октября.

«Установлено, что «семейка», приобретая фототехнику и оборудование для фотосессий, детскую одежду, в том числе и прозрачное нижнее белье, обустроили в одном из районных центров области фотостудию. А далее подозреваемые распределили между собой роли. Женщина, вводя в заблуждение матерей из неблагополучных семей, убеждала их, что малолетние девочки нужны для съемки рекламы детской одежды. Сын в свою очередь, который якобы занимался рекламой, выполнял фотосессии малолетних моделей за определенное денежное вознаграждение, а фото выкладывал в Интернет-сеть, где за просмотр другими пользователями, уже сам получал денежные средства», - рассказали УНИАН в прокуратуре новые подробности дела.

Как сообщал УНИАН, обоим злоумышленникам уже сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 301 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека, а также изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

Сейчас в уголовном производстве продолжается досудебное расследование, которое проводит Главное управление Нацполиции в области.

Матери и сыну грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.