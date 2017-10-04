На Днепропетровщине задержали преступников со взрывчаткой и наркотиками на полмиллиона гривень

12:59, 04 октября 2017
Происшествия
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В ходе обысков правоохранители изъяли по месту жительства злоумышленников марихуану, опий ацетилированный и опий экстракционный.

Начато уголовное производство по статьям 307 и 263 УК / фото dp.npu.gov.ua

В Желтых Водах (Днепропетровская область) 3 октября полицейские задержали четырех участников преступной группы, у которых изъяты наркотики на сумму более 500 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, в ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли по месту жительства злоумышленников марихуану, опий ацетилированный и опий экстракционный.

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Кроме того, дома у одного из участников группы нашли 2 тротиловые шашки и патроны.

Начато уголовное производство по статьям 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #наркотики в Украине#новости Днепропетровщины