На Днепропетровщине задержали преступников со взрывчаткой и наркотиками на полмиллиона гривень

В Желтых Водах (Днепропетровская область) 3 октября полицейские задержали четырех участников преступной группы, у которых изъяты наркотики на сумму более 500 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, в ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли по месту жительства злоумышленников марихуану, опий ацетилированный и опий экстракционный.

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Кроме того, дома у одного из участников группы нашли 2 тротиловые шашки и патроны.

Начато уголовное производство по статьям 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.