Пожар в хостеле в Запорожье: двое пострадавших в тяжелом состоянии (фото)

Двое пострадавших в результате пожара в двухэтажном здании в Запорожье, которое было обустроено как хостел, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в больнице, куда госпитализировали пострадавших после пожара минувшей ночью, передает Радио Свобода.

По данным медиков, травмы и ожоги людей ввели в состояние медикаментозного сна. Состояние ребенка, который также находился в помещении во время пожара, нетяжелое.

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В областном управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций сообщили, что владельцы не подавали заявки об осуществлении соответствующей деятельности и обустройства помещения как общежития. Владелец здания заявил, что помещение находилось в субаренде и было отдано в пользование через агентство. Арендатор и устроил там хостел. С этим человеком сейчас общаются правоохранители.

Прокуратура Запорожской области начала уголовное производство по факту пожара. Производство открыли по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности. Решается вопрос относительно задержания виновных лиц, добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, ночью в Запорожье в здании одного из хостелов произошел пожар, в результате которого погибли 5 человек.