В Хмельницкой области в ДТП погибли трое людей: водитель совершал обгон и столкнулся с другим авто на встречной полосе (фото)

В Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, еще трое травмированы. Как сообщили в Секторе коммуникации полиции Хмельницкой области, авария произошла минувшей ночью на границе Каменец-Подольского и Дунаевецкого районов Хмельницкой области.

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«По предварительным данным, 30-летний водитель «Шевроле Авео», совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «Тойотой Супра» под управлением 39-летнего жителя Дунаевецкого района», - говорится в сообщении.

В аварии двое пассажиров «Шевроле» - 53-летняя женщина и 17-летний юноша, а также 31-летний пассажир «Тойоты» погибли на месте происшествия.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Водитель, подозреваемый в совершении ДТП, задержан. Он находится под стражей в больнице.