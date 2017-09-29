Расстрелянный в Черкассах депутат знал, что на его жизнь готовится покушение - мэр
По словам мэра, Михаил Бинусов сообщал, что было заказано убийство и авария.
Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что Михаил Бинус ранее сообщал о том, что планировалось покушение на его жизнь. Об этом сообщает "112 Украина".
"Он вышел из эфира в 22:00 я с ним общался по телефону. И полиция, и прокуроры, и СБУ, я месяц назад докладывал о ситуации, в частности Михаил Бинусов сообщал, что было заказано убийство и авария по мне (Михаилу Бинусову, - ред.)", - прокомментировал городской голова Черкасс.
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Как сообщал УНИАН, в Черкассах из автомата расстреляли депутата горсовета, председателя областного объединения «УКРОП» Михаила Бинусова.
По предварительной информации, преступники произвели более 20 выстрелов из автомата Калашникова.