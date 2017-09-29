В Кривом Роге во время пожара погибла девятилетняя девочка, которую собственная мать не пыталась спасти

12:30, 29 сентября 2017
Происшествия
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Мать девочки и бабушка, спасаясь от пожара, выпрыгнули с балкона. О том, что в квартире находится ребенок, спасателям не рассказали.

Пожарные на месте инцидента / фото ГСЧС

В Кривом Роге 28 сентября во время пожара погибла 9-летняя девочка, которую собственная мать не пыталась спасти.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, в 22:55 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на 3-м этаже 9-ти этажного жилого дома на улице Александра Станкова.

Выгорела квартира / фото ГСЧС

«Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 9-летней девочки. Еще до прибытия спасателей, мать девочки и бабушка, спасаясь от пожара, выпрыгнули с балкона собственной квартиры. Они не пострадали. О том, что в квартире находится ребенок, они спасателям не сказали. Об этом рассказали соседи», - говорится в сообщении.

Как выяснилось, мать девочки состоит на учете у психиатра.

Ликвидировать пожар на площади 60 кв. м спасателям удалось лишь в 03:50. Причину и обстоятельства пожара устанавливают правоохранительные органы.

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Теги: #пожар в Кривом Роге#при пожаре погиб ребенок