В Кривом Роге во время пожара погибла девятилетняя девочка, которую собственная мать не пыталась спасти

В Кривом Роге 28 сентября во время пожара погибла 9-летняя девочка, которую собственная мать не пыталась спасти.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, в 22:55 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на 3-м этаже 9-ти этажного жилого дома на улице Александра Станкова.

«Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 9-летней девочки. Еще до прибытия спасателей, мать девочки и бабушка, спасаясь от пожара, выпрыгнули с балкона собственной квартиры. Они не пострадали. О том, что в квартире находится ребенок, они спасателям не сказали. Об этом рассказали соседи», - говорится в сообщении.

Как выяснилось, мать девочки состоит на учете у психиатра.

Ликвидировать пожар на площади 60 кв. м спасателям удалось лишь в 03:50. Причину и обстоятельства пожара устанавливают правоохранительные органы.