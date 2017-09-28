Взрывы боеприпасов в Калиновке почти прекратились, но тление еще продолжается

10:25, 28 сентября 2017
Происшествия
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На складах еще продолжается тление боеприпасов, взрывы практически прекратились.

Взрывы боеприпасов почти прекратились / фото УНИАН

Если взрывы на складах с боеприпасами в Калиновке Винницкой области прекратятся, то к концу этих суток будет завершена локализация пожара.

Об этом сообщил руководитель Государственной службы чрезвычайных ситуаций Николай Чечеткин.

Вместе с тем, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что на складах еще продолжается тление боеприпасов, взрывы практически прекратились.

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"В целом, ситуация под контролем: продолжается воздушная разведка с целью дальнейшего применения самолетов для локализации очагов возгораний, пиротехники начинают разминировать 5-километровую зону, люди возвращаются в дальние села", - написал Гройсман на странице в Facebook.

Также руководитель правительства отметил, что "в места сбора помощи винничане привезли большое количество пищи, средств гигиены, одеял и множества других, таких необходимых эвакуированным людям вещей".

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны возле г. Калиновка Винницкой области. Из зоны возможного поражения эвакуировали около 30 тысяч человек. Взрывы на складе боеприпасов правоохранители квалифицировали как диверсию.

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Новость в сюжете: Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке
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