В Житомире водитель тяжело травмировал трех пешеходов-подростков

В Житомире полиция расследует обстоятельства травмирования трех детей, которое произошло сегодня вечером около18 часов.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции в Житомирской области, вечером 27 сентября в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Житомире, в котором пострадали дети.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Фольксваген Т4", 68-летний житомирянин, двигаясь по улице Чудновской на выезд из города, совершил наезд на троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе»,- сказано в сообщении.

В результате ДТП трое детей - мальчики 12 и 13 лет - получили травмы, с которыми были госпитализированы.

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Все обстоятельства и причины, приведшие к происшествию, полицейские выясняют.

Событие внесено в Единый реестр досудебного расследования.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).