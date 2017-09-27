С 19 часов на складе боеприпасов в Калиновке не прозвучало ни одного взрыва – Минобороны

Взрывы на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области прекратились.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По сообщению оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Калиновке, начиная с 19.00 на военном арсенале Вооружения Вооруженных Сил Украины не прозвучало ни одного взрыва», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что единичные очаги огня, которые периодически возникают на территории объекта, сразу тушатся пожарными танками.

«Вместе с тем, меры по ликвидации последствий происшествия продолжаются, ведется обезвреживание взрывоопасных предметов, работают группы разминирования», - добавили в пресс-службе.

По данным Минобороны, в ликвидации последствий этого происшествия задействовано более 700 военнослужащих ВСУ.

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Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны вблизи г. Калиновка Винницкой области.

Из зоны возможного поражения эвакуировали около 30 тысяч человек. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, два человека травмированы.

Происшествие на складе боеприпасов правоохранители квалифицировали как диверсию.

Президент Украины Петр Порошенко из-за взрывов на складе боеприпасов решил созвать военный кабинет с участием премьер-министра Владимира Гройсмана и руководителей силовых ведомств.

Начальник Вооружения Вооруженных сил Украины Николай Шевцов заявил, что 70% территории арсенала не повреждено пожаром и взрывами, а информация о перегруженности арсенала не соответствует действительности.