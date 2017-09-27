Опубликовано видео последствий взрывов на складе боеприпасов под Винницей
На данный момент подразделения МВД продолжают патрулировать Калиновку.
Министерство внутренних дел Украины обнародовало видео последствий взрывов на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области.
Читайте такжеТерриторию вокруг складов в Калиновке показали с высоты птичьего полета (видео)
Запись, на которой видны разрушенные здания и поврежденный автомобиль, размещены на странице МВД в Facebook.
"Подразделения МВД продолжают патрулировать город", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 15.00 взрывы на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области прекратились. Авиация сейчас тушит пожар.
26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи г. Калиновка Винницкой области. Вечером в тот же день в Винницкую область прибыл премьер-министр Владимир Гройсман с целью выяснить обстоятельства и проконтролировать ликвидацию чрезвычайной ситуации.