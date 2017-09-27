Опубликовано видео последствий взрывов на складе боеприпасов под Винницей

Министерство внутренних дел Украины обнародовало видео последствий взрывов на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области.

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Запись, на которой видны разрушенные здания и поврежденный автомобиль, размещены на странице МВД в Facebook.

"Подразделения МВД продолжают патрулировать город", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 15.00 взрывы на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области прекратились. Авиация сейчас тушит пожар.

26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи г. Калиновка Винницкой области. Вечером в тот же день в Винницкую область прибыл премьер-министр Владимир Гройсман с целью выяснить обстоятельства и проконтролировать ликвидацию чрезвычайной ситуации.