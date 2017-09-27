Взрывы под Калиновкой: 70% территории арсенала не пострадало

13:14, 27 сентября 2017
Происшествия
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По информации Минобороны, информация о перегруженности арсенала не соответствует действительности.

Взрывы в Калиновке / REUTERS

Начальник Вооружения Вооруженных сил Украины генерал-майор Николай Шевцов заявляет, что 70% территории арсенала, расположенного неподалёку от города Калиновка Винницкой области, не повреждено пожаром и взрывами. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

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Шевцов напомнил, что накануне в 22.00 на арсенале возник пожар. «По словам охранников, произошел взрыв, в результате чего начался пожар», - сказал он.

Начальник Вооружения ВСУ заявил, что информация о перегруженности арсенала не соответствует действительности. Также он сообщил, что представителями оперативного штаба был проведен облет воинской части. «70% территории арсенала не повреждено пожаром и взрывами», - отметил он.

В Минобороны подчеркнули, что по состоянию на 11.00 на арсенале продолжаются мероприятия, направленные на локализацию пожара. В работах задействованы личный состав противопожарных подразделений Минобороны, Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В эпицентре пожара работают исключительно военнослужащие ВСУ. Из техники задействовано четыре пожарных танка. В резерве есть дополнительная техника, которая в случае необходимости будет задействована в тушении пожара.

Кроме того, на территории арсенала развернут оперативный штаб, которым непосредственно руководит начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи города Калиновка Винницкой области.

Из зоны возможного поражения эвакуировали около 30 тысяч человек. Согласно информации ГСЧС, два человека травмированы.

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