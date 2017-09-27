В половине охваченных огнем хранилищ боеприпасы отсутствуют - Генштаб

На территории склада боеприпасов в Калиновке Винницкой области площадь возгорания составляет около 10 процентов от общей площади арсенала.

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В половине охваченных огнем хранилищ боеприпасы отсутствуют. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб.

На месте происшествия работает оперативная группа Генерального штаба и Минобороны.

Подразделения Национальной гвардии и Национальной полиции Украины, во взаимодействии с местными органами власти, проводят эвакуацию людей из ближайших населенных пунктов: Калиновка, Павловка и Мизяки.