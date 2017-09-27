Грицак и группа следователей СБУ прибыли на место взрыва боеприпасов на складе под Винницей
Оперативно-следственная группа Службы безопасности Украины работает на месте происшествия совместно с другими правоохранителями.
Группа сотрудников центрального аппарата Службы безопасности Украины во главе с ее председателем Василием Грицаком прибыла на место взрыва боеприпасов на складе в Козловке под винницей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на странице в Facebook.
Читайте такжеСаакашвили о взрывах в Калиновке: очень циничный подарок от Путина на день рождения Порошенко
"Оперативно-следственная группа Службы безопасности Украины работает на месте происшествия совместно с другими правоохранителями", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Генштабе не исключают возможность диверсии на складах боеприпасов в Калиновке
В ведомстве отмечают, что сейчас работа следователей осложнена тем, что пожар еще не локализован, поэтому решение об окончательной правовой квалификации происшествия будет принято после исследования всех обстоятельств инцидента.