Грицак и группа следователей СБУ прибыли на место взрыва боеприпасов на складе под Винницей

Группа сотрудников центрального аппарата Службы безопасности Украины во главе с ее председателем Василием Грицаком прибыла на место взрыва боеприпасов на складе в Козловке под винницей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

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"Оперативно-следственная группа Службы безопасности Украины работает на месте происшествия совместно с другими правоохранителями", - говорится в сообщении.

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В ведомстве отмечают, что сейчас работа следователей осложнена тем, что пожар еще не локализован, поэтому решение об окончательной правовой квалификации происшествия будет принято после исследования всех обстоятельств инцидента.