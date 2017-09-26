На Тернопольщине в результате взрыва гранаты погиб полицейский-АТОшник (фото)

На Тернопольщине в результате взрыва гранаты погиб 31-летний полицейский.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, трагедия произошла сегодня в прилегающем к Тернополю поселке Большая Березовица.

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Около 12:54 на линию "102" поступило сообщение о взрыве возле одного из частных домов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые выясняют все детали инцидента.

По предварительной информации, мужчина подорвался на гранате РГД-5.

Погибший – полицейский роты полиции особого назначения ГУНП в Тернопольской области, участник антитеррористической операции. В органах внутренних дел с 2006 года.

Продолжается следствие в соответствии с ч.1 ст.115 УК Украины.

По версии следователей, мужчина мог погибнуть в результате несчастного случая или совершил самоубийство.