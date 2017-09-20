В Николаеве в жилом доме прогремел взрыв, есть пострадавший (фото, видео)

В Николаеве произошел взрыв в одноэтажном жилом доме, в результате которого тяжелые травмы получил мужчина. Об этом говорится в сообщении областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что утром в службу спасения поступило сообщение о пожаре в доме по улице Севастопольская, 43/1 Центрального района Николаева. По предварительной информации, произошел взрыв с последующим горением.

"В результате происшествия пострадал 31-летний мужчина, предположительно хозяин, который госпитализирован в больничное учреждение. Его состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.

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Спасателям удалось ликвидировать пожар.

Как сообщал УНИАН, в результате крупного пожара в Херсоне погибла женщина и трое ее детей. Масштабный пожар уничтожил 11 квартир.