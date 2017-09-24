В МИД подтвердили информацию об убийстве украинца в немецком лагере для беженцев

В Министерстве иностранных дел подтвердили информацию об убийстве гражданина Украины в лагере для беженцев в Германии.

Как сообщили УНИАН в Департаменте консульской службы МИД Украины, «по сообщению Генерального консульства Украины в Мюнхене, 24 сентября 2017 года найден мертвым в своей комнате в лагере для беженцев (г. Эггенфельден) гражданин Украины. Криминальной полицией г. Пассау подтверждено, что смерть наступила в результате убийства».

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Генконсульством Украины в Мюнхене установлена связь с родными погибшего.

Сегодня Dеutsche Welle со ссылкой на полицию сообщило, что в общежитии для беженцев в г. Эггенфельден (Нижняя Бавария) произошел конфликт, в результате которого погиб 28-летний украинец.

Украинец проживал в одной комнате с 47-летним беженцем из Казахстана. Утром 23 сентября между ними возникла ссора, в результате которой украинец получил настолько тяжелые травмы, что скончался еще в общежитии.