В общежитии для беженцев в Баварии выходец из Казахстана убил 28-летнего украинца

В общежитии для беженцев в городе Эггеленфельд (Нижняя Бавария) произошел конфликт, в результате которого погиб 28-летний украинец.

Об этом сообщает Dеutsche Welle со ссылкой на полицию.

«Украинец жил в одной комнате с 47-летним беженцем из Казахстана. Утром 23 сентября между ними возникла ссора, в результате которой украинец получил настолько тяжелые травмы, что скончался еще в общежитии», - говорится в сообщении.

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Любые другие подробности не сообщаются. Отмечается, что 47-летний подозреваемый сегодня, 24 сентября, предстанет перед судом, который изберет ему меру пресечения.