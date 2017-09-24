Во Львове мусоровоз переехал насмерть двух женщин

Во Львове мусоровоз переехал двух женщин, которые от полученных травм погибли на месте. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, наезд произошел сегодня, 24 сентября, около 13.00 в Сиховском районе города.

«На ул. Полуботко, 11 под колесами мусоровоза погибли два человека: 51-летняя и 78-летняя женщины. По словам очевидцев, они перебегали дорогу не на пешеходном переходе и попали под передние колеса мусоровоза, который ехал уже загруженный. Сейчас на месте работают правоохранительные органы, представители ГСЧС. Улица Полуботко пока перекрыта для движения транспорта. Известно, что мусоровоз принадлежит компании «АВЕ», - отметили в горсовете.

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По данным отдела коммуникации Нацполиции области, погибшими оказались мать и дочь. Водитель мусоровоза утверждает, что не заметил женщин, когда те попали под передние колеса.

На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине в овраге нашли мертвой 9-летнюю девочку.