Во Львовской области полиция "взялась" за отца ребенка, которого родила 12-летняя девочка

Полиция Львовской области открыла уголовное производство в отношении отца ребенка, которого родила 12-летняя школьница.

Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции области, 12-летняя жительница города Борислав Дрогобычского района родила ребенка в одном из львовских роддомов. Девочка-роженица воспитывается в многодетной семье. Ее 31-летняя мать воспитывает еще пятерых детей и зарегистрирована как одинокая мать.

Предварительно установлено, что отцом новорожденного ребенка является 18-летний сосед роженицы.

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В отношении него правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.155 УК Украины (половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости). Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз.

Как сообщал УНИАН, во Львове сегодня, 22 сентября, в одном из роддомов города 12-летняя жительница Дрогобычского района родила мальчика.