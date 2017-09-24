В ВСУ назвали причину "фейерверка" на складах боеприпасов под Мариуполем (видео)

В село Новоянисоль на Донетчине возвращается нормальная жизнь после взрывов на военном складе, произошедших накануне. Сейчас к армейскому объекту нельзя приближаться на расстояние менее 200 метров, но по селу передвижения не ограничены, говорится в сюжете ТСН.

На остатках складов уже начали работу взрывотехники, которые пытаются отделить боеприпасы, не содержащие опасности, и те, что надо обезвредить на месте. Никаких гарантий относительно очередной детонации они пока не дают, но вне камеры говорят, что реальная опасность уже миновала, ни одного взрыва не было со вчерашнего дня. Но моральное состояние местных жителей оставляет желать лучшего, потому что они до сих пор не оправились от пережитого.

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Люди признаются, что когда все началось – просто не знали, что им делать: гасить пламя, бежать или прятаться в погреба. "Я вот как была с телефоном и дочку зову. Она за мной, и мы побежали. Родственник подобрал, повез на другой край села, и мы там стояли высматривали, где наш дом", - рассказала одна из женщин. "Старшие сидели в подвале, а я в это время с ведрами бегал тушил", - говорит житель Новоянисоли Юрий Шушаков.

Спасатели вместе с правоохранителями уже обошли подворья крестьян и проверили разрушения, изъяли осколки и взрывоопасные предметы. "Уже найдено 70 предметов, отрабатываются заявки местных жителей", - говорит спикер ГУ ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал. Разрушений в селе, к счастью, оказалось немного – лишь кое-где побило шифер и стекла. Со строительными материалами людям обещает помочь местная власть.

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Основной причиной пожара правоохранители считают умышленный поджог. "Я так понимаю что фермеры готовили свое поле для орки и жгли все, что осталось. Вчера был сильный ветер, и все перенеслось на территорию", - рассказал представитель ВСУ Сергей Фурдик. Лица поджигателей теперь пытается установить полиция.

Военные склады, а точнее то, что от них осталось, обещают законсервировать – боеприпасов здесь, скорее всего, не будет.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября около 16.20 на складах боеприпасов в районе села Малоянисоль (со стороны Новоянисоль) прогремели взрывы. По информации пресс-службы ГСЧС, взрывам предшествовало горение травы на территории склада боеприпасов ВСУ вблизи села Новоянисоль. По состоянию на 18.20 взрывы прекратились. Были эвакуированы 30 человек из ближайших жилых домов.

По факту пожара открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Украины.