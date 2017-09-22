В Одессе в окно жилого дома бросили гранату

Правоохранители в Одессе расследуют обстоятельства взрыва гранаты, который произошел в частном доме на улице Бажана. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции города Одесса.

Читайте также"Взрыв был очень сильный, у меня был шок": под Киевом в жилой дом прилетел снаряд - СМИ

"На спецлинию "102" поступило сообщение о том, что неизвестные лица бросили гранату в окно жилого дома, после чего произошел взрыв. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции и специалисты-взрывотехники", - говорится в сообщении.