В Одессе в окно жилого дома бросили гранату

23:49, 22 сентября 2017
Происшествия
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Неизвестные лица бросили гранату в окно жилого дома, после чего произошел взрыв.

В окно бросили гранату / фото facebook.com/gunp.odessa

Правоохранители в Одессе расследуют обстоятельства взрыва гранаты, который произошел в частном доме на улице Бажана. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции города Одесса.

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"На спецлинию "102" поступило сообщение о том, что неизвестные лица бросили гранату в окно жилого дома, после чего произошел взрыв. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции и специалисты-взрывотехники", - говорится в сообщении.

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Теги: #взрыв гранаты в Одессе#бросили гранату