В Одессе во время конфликта мужчина взорвал гранату, есть пострадавшие (фото)

В Одессе в ночь на 14 сентября во время конфликта на улице мужчина взорвал гранату, есть пострадавшие.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в 00:40 в полицию поступило сообщение от неизвестного о том, что на ул. Люстдорфская дорога взорвалась граната. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники и руководство регионального главка полиции.

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«Предварительно установлено, что между группой мужчин произошел конфликт. Один из них достал предмет, похожий на гранату и бросил в сторону оппонентов. В результате произошел взрыв. Пострадавших доставили в медицинское учреждение с телесными повреждениями», - сообщили в главке.

С места события изъята чека от гранаты и осколки. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются. Продолжаются первоочередные следственные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября на Черкасщине пьяный офицер угрожал солдатам подрывом гранаты.