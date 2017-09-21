В Кривом Роге пенсионерка пыталась выпрыгнуть с 5 этажа (видео)

13:22, 21 сентября 2017
Происшествия
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Патрульным удалось спасти пожилую женщину 60-ти лет.

Патрульные спасли женщину / 112.ua

В Кривом Роге пенсионерка пыталась выпрыгнуть с 5 этажа. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города в Facebook.

Патрульные получили вызов и обнаружили пожилую женщину 60-ти лет. Она сидела на краю балконной рамы и пыталась прыгнуть с 5-го этажа дома.

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Полицейскому удалось отговорить пенсионерку от прыжка и открыть входные металлические двери. Также в квартире обнаружили брата женщины, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не реагировал на появление посторонних людей в доме.

Ранее в Днепре водитель не заметил сделавшего ему замечание полицейского и сбил его.

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