В Кривом Роге пенсионерка пыталась выпрыгнуть с 5 этажа (видео)

В Кривом Роге пенсионерка пыталась выпрыгнуть с 5 этажа. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города в Facebook.

Патрульные получили вызов и обнаружили пожилую женщину 60-ти лет. Она сидела на краю балконной рамы и пыталась прыгнуть с 5-го этажа дома.

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Полицейскому удалось отговорить пенсионерку от прыжка и открыть входные металлические двери. Также в квартире обнаружили брата женщины, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не реагировал на появление посторонних людей в доме.

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