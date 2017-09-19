Украинские пограничники со стрельбой задержали автомобили, в которых везли в Россию 4 тонны меда

В Луганской области пограничники с применением оружия задержали девятерых украинцев, которые на двух автомобилях везли в Россию 4 тонны меда. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, автомобили были задержаны вчера, 18 сентября, у российско-украинской границы.

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По сведениям ГПСУ, нарушителей задержали во время реализации информации, которую получили оперативные подразделения Государственной пограничной службы. Автомобили «УАЗ» украинской регистрации остановили на направлении украинского населенного пункта Нижняя Бараниковка и российского Калмыковка в 50 м от границы с Россией.

Чтобы остановить правонарушителей, которые быстро двигались в сторону государственной границы, пограничникам пришлось произвести 8 предупредительных выстрелов вверх из автомата Калашникова. В автомобилях ехали 9 граждан Украины. Они перевозили около 4 тонн меда и медовой пыльцы.

На задержанных составлены протоколы по ст.204-1 КУоАП, дело направлено в суд, груз и автомобили переданы представителям ГФС.