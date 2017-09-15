Украинец пытался вывезти в Россию старинный "Псалтырь" (фото)

15:42, 15 сентября 2017
Общество
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Книгу нашли в багажном отделении среди вещей во время проверки легкового авто.

Пограничники обнаружили

Вчера в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили старинную книгу «Псалтырь» начала XX века. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Книгу нашли в багажном отделении среди вещей во время проведения проверки легкового автомобиля Renault Kangoo, на котором гражданин Украины выезжал в Россию.

Пограничники обнаружили

«Сейчас книгу, которая, возможно, представляет историческую и культурную ценность, изъяты установленным порядком для проведения соответствующей экспертизы», - отметили в ГПСУ.

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Теги: #контрабанда старопечатных книг