Пожар в одесском лагере: правоохранители обещают расширить круг лиц, которых привлекут к ответственности

Директору и воспитателю, которым сообщили о подозрении по делу о пожаре в детском оздоровительном комплексе «Виктория» в Одессе, сегодня могут избрать меру пресечения. Об этом сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк в эфире телеканала «112 Украина».

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«Меру пресечения двум лицам, которым сообщили о подозрении по делу о масштабном пожаре в детском лагере в Одессе, изберут, скорее всего, сегодня, 17 сентября», - сказал Форостяк.

По его словам, круг лиц, которые будут привлечены к ответственности, вскоре будет расширен. Кроме того, Форостяк сообщил, что состояние двух пострадавших в результате пожара детей удовлетворительное.

Также, по словам Форостяка, накануне председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов провел совещание с представителями силовых ведомств и экспертами по трагедии.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе начался поздно вечером 15 сентября. Корпус, в котором произошел пожар, выгорел дотла. Во время пожара погибли двое детей, еще двое - госпитализированы. Позже в полиции сообщили, что обнаружен фрагмент тела третьего ребенка - девочки, которую считали пропавшей. По словам очевидцев, некоторые дети во время пожара выпрыгивали из окон здания. Полиция открыла уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители задержали директора «Виктории» Петроса Саркисяна и воспитательницу Наталью Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. Им сообщено о подозрении.

16 сентября перед зданием городского совета Одессы состоялась акция, участники которой требовали от мэра Геннадия Труханова объяснений в связи с пожаром в детском комплексе. Активисты пытались попасть в здание горсовета, в результате чего произошли столкновения с правоохранителями. По факту столкновений возле мэрии полиция начала расследование.

Согласно распоряжению председателя Одесской ОГА Степанова, в области в связи с гибелью детей 16-17 сентября объявлен траур.