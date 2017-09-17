"Экономили на всем": строитель рассказал о нарушениях в сгоревшем детском лагере в Одессе - СМИ

Один из строителей, который принимал участие в реконструкции детского лагеря "Виктория" в Одессе как субподрядчик, рассказал о нарушениях при этом местному изданию "Думская".

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"Да, фактически мы были субподрядчиками, выполняли свою часть работы, — рассказал он. - Но скорее нас можно назвать «шабашниками» — никаких документальных свидетельств нашей работы на этом объекте нет. Платили по минимуму. Многие исполнители возмущались тем, что ради экономии денег и времени их заставляют отступать от технологии".

По его словам, внешние стены корпуса строили опытные специалисты, не из Одессы: "Мне было интересно с ними общаться: у нас деревянные дома не сильно популярны, профессионалов мало. Они рассказывали, что для окончательной усадки дерева здание должно отстояться не меньше года — перенести все сезоны, весь диапазон температур и параметров влажности воздуха. Специалисты возмущались тем, что их заставили сделать всю работу за четыре месяца. В результате они отказались от каких-либо гарантий и уехали, так и не подписав ни единого документа. Вроде как и денег им по итогу не доплатили".

Собеседник издания также отметил нарушения при противопожарной пропитке бруса, из которого строили стены корпуса.

"Противопожарную пропитку бруса, из которого собирали внешние стены, проводили прямо на стройплощадке — так это полагается по технологии. Никакого специального оборудования: прямо во время шлифовки дерево покрывают специальным огнеупорным составом, который проникает на 1-2 сантиметра и вроде как должен защитить от открытого огня снаружи. Как поведет себя такой брус в случае сильного пожара — сказать не могу, под верхним слоем там остается вполне себе горючая, хорошо просушенная древесина", - рассказал строитель.

"Отделку, сантехнику, электрику, окна делали другие люди. Я не помню, чтобы деревянные части для внутренней отделки как-то обрабатывали. Не знаю, может, это делают прямо при изготовлении вагонки и шпона, а может, просто ради экономии времени и денег от этого отказались", - добавил он.

Участник реконструкции также рассказал, что строителей на этом объекте торопили с работами, хотя при этом экономили на оплате: "Вообще, всех строителей на этом объекте очень сильно торопили, а деньги — это вообще разговор отдельный. По моим подсчетам, цены были «загнуты» минимум в три-четыре раза, а работы проводили в самом «экономичном» режиме. Мы работали — жить-то надо, старались по возможности делать все по-человечески".

Причиной пожара собеседник "Думской" считает проводку: "Думаю, пожар, действительно, начался с электропроводки — говорят, там было много проблем. Экономили на всем, от сечения проводов до качества монтажа. И то, что сигнализация не работала, как положено, меня тоже не удивляет…".

Издание отмечает, что всего на реконструкцию «Виктории» ушло больше 60 млн грн (если считать вместе со спорткомплексом). В 2016 году управление капстроительства заключило с «Юг-Укрстроем» дополнительный договор еще на 11 млн грн. Речь шла об установке автоматической пожарной сигнализации. Той самой, которая не сработала.

Отметим, ранее известный в городе активист Владислав Балинский, который входит в общественную комиссию «Группа 2 мая», проводившую, в том числе, пожарно-техническую экспертизу причин пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, также рассказал о нарушениях при реконструкции лагеря. По словам Балинского, группа одесситов провела общественное инспектирование комплекса «Виктория» и пришла к выводу, что материал с определенными показателями горючести, который был использован в данном случае (сосновый, еловый кругляк), не допустим к использованию в детских спальных помещениях.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе начался поздно вечером 15 сентября. Корпус, в котором произошел пожар, выгорел дотла. Во время пожара погибли двое детей, еще двое - госпитализированы. Позже в полиции сообщили, что обнаружен фрагмент тела девочки, которую считали пропавшей. По словам очевидцев, некоторые дети во время пожара выпрыгивали из окон здания. Полиция открыла уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители задержали директора «Виктории» Петроса Саркисяна и воспитательницу Наталью Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность.

16 сентября перед зданием городского совета Одессы состоялась акция, участники которой требовали от мэра Геннадия Труханова объяснений в связи с пожаром в детском комплексе. Активисты пытались попасть в здание горсовета, в результате чего произошли столкновения с правоохранителями. По факту столкновений возле мэрии полиция начала расследование.

Согласно распоряжению председателя Одесской ОГА Максима Степанова, в области в связи с гибелью детей 16-17 сентября объявлен траур.