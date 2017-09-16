Пожар в детском лагере в Одессе: активисты заявили о ряде нарушений при реконструкции комплекса

В Одессе общественники заявляют о ряде нарушений при реконструкции комплекса «Виктория», в котором во время пожара погибли дети. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил известный в городе активист Владислав Балинский, который входит в общественную комиссию «Группа 2 мая», проводившую, в том числе, пожарно-техническую экспертизу причин пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

По словам Балинского, группа одесситов провела общественное инспектирование комплекса «Виктория» и пришла к выводу, что материал с определенными показателями горючести, который был использован в данном случае (сосновый, еловый кругляк), не допустим к использованию в детских спальных помещениях.

«Необходима экспертиза материала древесины на предмет глубокой пропитки противогорючим составом (методом адгезии под давлением), так как при визуальном осмотре мною были обнаружены лишь следы поверхностного нанесения состава. Внутренние наличники и прочие элементы конструкции лишены признаков нанесения противогорючих составов вообще», - подчеркнул общественник.

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Кроме того, по его словам, прямо на деревянную поверхность смонтировано электрооборудование - более 10-ти бойлеров и 48 головных светильников на каждый корпус, что недопустимо.

Балинский также ставит под сомнение качество светильников, акцентировал на отсутствии системы активного пожаротушения и т. д.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе начался поздно вечером 15 сентября. Корпус, в котором произошло возгорание, выгорел дотла. Во время пожара погибли двое детей, еще двое – госпитализированы. Позже в полиции сообщили, что обнаружен фрагмент тела девочки, которую считали пропавшей. Со слов очевидцев, некоторые дети во время пожара выпрыгивали из окон здания. Полиция открыла уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители задержали директора комплекса «Виктория» Петроса Саркисяна и его заместителя.

Согласно распоряжению главы Одесской ОГА Максима Степанова, в области в связи с гибелью детей 16-17 сентября объявлен траур.