Во Львове юноша похитил церковную одежду из храма, в котором прощаются с погибшими бойцами АТО

Во Львове 19-летний местный житель похитил церковную одежду из Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла, в котором прощаются с погибшими участниками антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Львовской области, в полицию 15 сентября с заявлением о краже обратился священник.

Он сообщил, что из подсобного помещения храма похитили церковную одежду. Сумма ущерба устанавливается.

Правоохранители установили, что кражу из храма совершил 19-летний львовянин.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. (Кража - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до трех лет).

Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла, известен во Львове как костел Иезуитов, находится в центре города недалеко от Ратуши. Храм построен в начале XVII в. Считается одним из самых культовых сооружений города.

В Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла проходят прощания с погибшими в зоне АТО военнослужащими и волонтерами. В храме действует Центр военного капелланства.