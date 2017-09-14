В Одесской области арестован подозреваемый в разбойном нападении на бизнесмена

В Одесской области арестован подозреваемый в совершении разбойного нападения на бизнесмена, у которого отобрал около 500 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, установлено, что 26-летний житель города Черноморск с целью завладения средствами сотрудника коммерческой организации договорился с ним о встрече для осуществления денежных операций.

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«Мужчина приехал на автомобиле по указанному адресу. В машину сразу подсел нападающий и начал угрожать оружием, затем ударил 28-летнего потерпевшего рукояткой пистолета, схватил его сумку с крупной суммой средств и попытался скрыться», - отметили в пресс-службе.

По данным прокуратуры, пострадавший пытался догнать злоумышленника, но тот начал отстреливаться, сделав 4 выстрела в его сторону. После чего сел на заднее сиденье автомобиля, который увез его с места происшествия. В результате преступных действий потерпевшему был нанесен ущерб почти на 500 тыс. грн.

Полиция 11 сентября задержала подозреваемого в разбойном нападении, 12 сентября он был арестован без права на залог. Отмечается, что прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту разбойного нападения жителя села Александровка (ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины). Следствие устанавливает других возможных фигурантов преступления.

Как уточнили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, нападение произошло 10 сентября в светлое время суток.